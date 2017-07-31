DHA ANKARA - Kuzey Irak'taki Zap bölgesinde hava harekatı 

Terör örgütüne ait 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposu imha edildi, 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak'taki Zap bölgesine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenelen hava harekatında terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 2 lojistik destek tesisi ve 2 mühimmat deposunun imha edildiği ve ilk belirlemelere göre eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Haber: ANKARA ()

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