DHA ANKARA- Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi

Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi

Hedeflerin vurulma anı

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde Kuzey Irak'taki 4 bölgede PKK'ya ait 12 hedefin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.

Dün 18.12-20.18 saatleri arasında Kuzey Irak'ta bulunan Avaşin-Basyan, Gara, Zap ve Hakurk bölgelerine alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen PKK'ya ait barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar ile silah mevzilerinden oluşan 12 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görüntü Dökümü

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-hedeflerin vurulma anı

Haber: ANKARA ()

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