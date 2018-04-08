escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

DHA ANKARA- Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef hava harekatı ile imha edildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ;  Kuzey Irak'taki Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen...

DHA ANKARA- Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef hava harekatı ile imha edildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ;  Kuzey Irak'taki Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-ARŞİV
-Hava Harekatı görüntüleri 
-Hedeflerin imha anı 

Haber: ANKARA () 

===================================================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314