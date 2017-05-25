DHA ANKARA- Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak'taki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bugün saat 20.50'da Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyon kapsamında aynı vuruş bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir cephanelik de imha edildi.

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HAVA HAREKATI GÖRÜNTÜLERİ

Haber: ANKARA - ()

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