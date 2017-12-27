DHA ANKARA- Konya'daki felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı

Konya’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı.
ANKARA ()
Konya’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı. ANKARA ()
27 Aralık 2017 Çarşamba 12:35
Konya’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görevli felsefe öğretmeni Ercan Harmancı açığa alındı.
ANKARA ()
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