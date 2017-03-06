DHA ANKARA - Kontrolsüz şerit değiştiren aracın neden olduğu kaza kameraya böyle yansıdı

ANKARA'da facianın ucuz atlatıldığı kaza, bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana gelen kaza, bir başka aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre, 4 Mart günü bulvar üzerinden Eskişehir istikametine gitmekte olan lüks cip, kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği sırada, sağ şeritte ve orta şeritte bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, sol şeritte ilerleyen araca yandan çarparken, kaza ucuz atlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Araç kamerasına yansıyan kaza

Haber: ANKARA, ()