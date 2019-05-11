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DHA ANKARA - KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

ANKARA’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yön levhasının direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, sabah saat 05.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mevlana Bulvarı...

DHA ANKARA - KONTROLDEN ÇIKAN TIR DEVRİLDİ: 1 YARALI

ANKARA’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR, yön levhasının direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, sabah saat 05.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mevlana Bulvarı üzerindeki Gazi Hastanesi Alt Geçidi’nin girişinde meydana geldi. Bedri Yılmaz, yönetimindeki 55 UE 814 plakalı TIR Siteler yönünde ilerlediği sırada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yön levhasının direğine çarptı. Kazada TIR'ın kupa kısmı yan yatarken, sürücü Yılmaz ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerindeki ambulansta yaparken, Yılmaz, Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle, Mevlana Bulvarı’nın Siteler istikametindeki 3 şerit ulaşıma kapandı. TIR'ın ekipler tarafından vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- TIR’dan görüntü
- İtfaiyenin çalışması
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,()

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