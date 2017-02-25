DHA ANKARA- Kontrol altına alınan El Bab'ın havadan görüntüleri

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 185'inci gününde El Bab bölgesinde kontrol tamamen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin eline geçti. ,Dün itibariyle El Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlanırken kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam ettiği belirtildi. ÖSO güçleri sosyal pylaşım hesaplarından El Bab'ın havadan görüntüleri yayınladı.
Görüntü Dökümü
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-El Bab'ın havadan görüntüleri
Haber: ANKARA ()
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