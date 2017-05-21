DHA ANKARA - Kongreye gelen otobüs alt geçidin aydınlatma direğine çarptı: 41 yaralı

AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kingresi'ne İzmir'den katılacak partilileri taşıyan Mehmet Cingöz yönetimindeki 35 ZJG 80 plakalı otobüs, Polatlı merkezde Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatma direğine çarptı. Sürücüsünün uyuduğu belirtilen ve sabah 08.00 sıralarında meydana gelen Kazada, biri 18 aylık çocuk olmak üzere 41 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince 33'ü Polatlı Devlet Hastanesi'ne, 8 ise ilçedeki Özel Can Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın şiddetiyle yolcularda küçük sıyrıklar ve yaralanmalar meydana gelirken, bir kişinin ayağı kırıldı, 6 kişi de 24 saat süreyle müşahade altına alındı. Diğer yaralılar ise öğleden sonra taburcu edildi. Kaza nedeniyle bir açıklama yapan Ak Parnti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, kazanın ardından Polatlı Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etti. Delican, kazada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Delican, "Kongremize katılmak üzere 45 otobüs olarak yola çıktık. beydağ İlçe teşkilatımızı taşıyan otobüs Polatlı'da kaza yaptı, ölüm olmaması tesalli kaynağımız oldu" dedi.

Kaza nedeniyel Polatlı Devlet Hastanesi'ne gelen ilçe Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Ankara il Sağlık Müdürü Dr. Kamil Türkmen, Polatlı Devlet Hastanesi Başhekimi Hüseyin Arslan ile birlikte Dahiliye ve Cerrahi servislerinde tedavi gören yaralıları ziyaret ettiler. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongredeki konuşmasında kaza yapan partililerine acil şifalar diledi. Ankara Valisi Ercan Topaca ise kaza nedeniyel ilçe kaymakamı Tuncer'de sık sık telefonla bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yaralıların başında il başkanı Bülent Tezcan'ın konuşması

- Acil Servis'te Beydağ İlçe Başkanı Asil Gündoğdu'nun konuşması

- Sedyede taşınan yarılar ve başında bulunan protokl üyeleri

- Diğer yaralılardan görüntüler

Haber-Kamera: Metin ÖZDEMİR/POLATLI(Ankara), ()-

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