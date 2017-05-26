DHA ANKARA - Komisyona sunulan MİT raporu: Darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır (3)

"ADİL ÖKSÜZ, DARBENİN YÖNETİLMESİNDE AKTİF ROL ALAN KİŞİ KONUMUNDA"

TBMM FETÖ/PDY 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, komisyonun raporunu açıkladığı basın toplantısında, Adil Öksüz'ün komisyon raporunda yer alıp almadığına ilişkin "Raporda Adil Öksüz ve silahlı kuvvetler bünyesinde orada bulunmaması gereken, kimi kaçmış, yargılanan sivil unsurlar raporda değerlendiriliyor. Somut olarak Adil Öksüz FETÖ ile irtibatı kesin olan ve darbenin yönetilmesinde aktif rol alan kişi konumunda" dedi.

Başkan Petek, Adil Öksüz'le ilgili şunları söyledi:

"Raporda Adil Öksüz ve silahlı kuvvetler bünyesinde orada bulunmaması gereken, kimi kaçmış, yargılanan sivil unsurlar raporda değerlendiriliyor. Yargısal süreçler ve kabul edilen iddianamelerden alıntıları raporda göreceksiniz. Adil Öksüz ile ilgili şunu ifade edelim, somut olarak Adil Öksüz FETÖ ile irtibatı kesin olan ve darbenin yönetilmesinde aktif rol alan kişi konumunda. Tabi bu kişinin halen yakalanamamış olması, serbest bırakılması, serbest bırakılan hakimlerin meslekten uzaklaştırıldıklarını biliyorsunuz. Bunu daha önce de ifade ettik. Fetullah Gülen'in 1970'li yıllardan başlayarak izinlerini beş defa, 40 ve 30 gün olarak geçirdiğini biliyoruz. Adil Öksüz ile ilgili FETÖ bağlantısına bir delil de, Zaman Gazetesi yazarlarından Ali Ünal'ın alınan ifadesinde kendisini Pensilvanya'da Adil Hoca olarak gördüğünü, Öksüz soy ismini bilmediğini, TV'lerde resmini gördükten sonra Adil Öksüz olduğunu kesin olarak anladığını ifade ediyor"

"GENELKURMAY BAŞKANI'NIN ŞAHSINDAN İSTEDİĞİMİZ SORULARA YANIT ALAMADIK"

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın komisyonda dinlenmediğinin hatırlatılması üzerine Petek, şöyle konuştu:

"Ben bu yapının başlangıçta dini istismar eden sivil görünümlü bir yapı olarak ortaya çıktığı, daha sonra paralel devlet yapılanması olarak ifade edildiği sonra MGK kayıtlarında silahlı örgüt olarak darbeden iki ay önce kabul ediliyor. Açık istihbarat kaynaklarıyla şu an ulaştığımız şeyler bunlar. Genelkurmay Başkanı'nın şahsından istediğimiz sorulara şu an itibariyle yanıt alamadık. Bugün darbe girişiminde silahlı kuvvetler içinde en üst rütbeler generaller değil mi? 1980 yılında darbeyi yapan Kenan Evren ve arkadaşları vardı. Silahlı kuvvetlere 1980 yılında harp okuluna almışlar, terfi ede ede gelmiş, 2016 temmuzunda darbenin öncülüğünü yapmışlar, şu anda yargılanıyorlar. Bugüne kadar onları kimse tespite demeyip, başta genelkurmayın komuta kademesi, 1980 - 2016'da siyasi otoritede kim olmuşsa, mesul gibi düşünülebilir. Biz burada çağırdık eski genelkurmay başkanlarını, kuvvet komutanlarını dinledik. Söyledikleri şu oldu 'Gözlerimize inanamıyoruz, en nazik diye düşündüklerimiz 15 Temmuz'da örgüt mensubu olarak karşımıza çıktı' onlar da şaşkınlık içinde"

"2010'DA AK PARTİ İLE YAKINDAN İŞ BİRLİĞİ OLDU"

FETÖ'nün CHP'ye yaptığı gibi AK Parti'ye de bağış yapıp yapmadığı sorulan Reşat Petek, "Bir partiye uzak yakın değerlendirmesi olduğunu ifade ettim. 2010'da yargıyı ele geçirme operasyonunda AK Parti ile yakından işbirliği olduğu, referanduma açık destek verdiği, ama sonunda anayasa değişikliğinde bu defa örgüt mensuplarının anayasa mahkemesine götürüldüğünde anayasa değişikliği, her seçmenin bir adaya vermesi yerine listelere oy vermesi gerekir şeklinde anayasa iptali gerçekleştiğinde, HSYK'yı FETÖ'nün ele geçirilmesi. AK Parti döneminde de devlete sızmada hangi yöntemleri kullanabileceğini düşünmüşler, örneğin yargıda operasyon için somut bir örnek. Ama bağış makbuzu vesaire gibi bir şey komisyonumuzda yok. Fetullah Gülen'in Papa ile görüşmesini o zamanki devlet yetkilileri organize ediyor" diye yanıt verdi.

"KOMİSYONUMUZ 'BYLOCK' LİSTELERİNİ İSTEMEDİ"

MİT'ten gelen raporda, 'ByLock' listelerinin olup olmadığının sorulması üzerine Başkan Petek, şunları söyledi:

"MİT'ten gelen raporda 'ByLock' listesi yok. Ama bununla ilgili bir liste biz de istemedik, MİT de bize göndermedi. Tamamen adli konudur, komisyonumuzun konusu değildir. Gerçekten en istismar edilen konu olarak bunu düşünüyorum. 'Ne kadar vali, milletvekili varsa açıklansın' Eğer bugün kademe kademe 'ByLock' kullanıcısı olduğu için dönem dönem insanlar gözetime sonra adli işlemler yapılıyorsa, düşünün ki bunlara böyle bir liste kamuoyuna duyurulsaydı bu insanlardan kaç tanesi Türkiye'de kalırdı arkadaşlar? Bu mantıken de yanlıştır, anayasa ve içtüzük gereği komisyonumuza böyle bir şeyin istenmesi söz konusu değildir"

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-Komisyon Başkanı Reşat Petek'in açıklamaları

Haber: Nursima KESKİN / ANKARA, ()