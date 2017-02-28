Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Hürriyet gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat'a destek
Hande Fırat'a linç girişimi
Bahçeli: İstanbul'da Ankara'ta sözde kürt bayrağı asılması aymazlıktır, rezalettir
Bayçeli'den sözde kürt bayrağı tepkisi
Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel tutuklandı
Die Welt'ni Türkiye muhabiri Deniz...
Kılıçdaroğlu: Şu anda fiilen TBMM'nin yetkileri elinden alınmış durumda
Kılıçdaroğlu: Demokrasi mi tek adam...

DHA ANKARA- Kızıltepe'de PKK/PYD terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri Mardin, Şırnak Batman ve Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Mardin Kızıltepe'de, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı...

DHA ANKARA- Kızıltepe'de PKK/PYD terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri Mardin, Şırnak Batman ve Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Mardin Kızıltepe'de, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı açıklandı.

Mardin Kızıltepe’de, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı.

Şırnak Silopi'de devam eden operasyonda; 200 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir av tüfeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir Sten tüfeği, bir Sten şarjörü ve 10 Sten fişeği ele geçirildi.

Şırnak merkezde PKK'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda; bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 17 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir av tüfeği, 79 av tüfeği fişeği, beş M16 piyade tüfeği şarjörü, 150 M16 piyade tüfeği fişeği, bir tabanca şarjörü, 20 tabanca fişeği ve bir el bombası ele geçirildi. PKK iş birlikçisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Gercüş'te güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda; 2 av tüfeği, 65 av tüfeği fişeği, bir tabanca, 25 tabanca fişeği ve çok miktarda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Tunceli Hozat’ta güvenlik güçleri tarafından arazi aramasında tespit edilen 7 sığınak içerisinde, bir el yapımı patlayıcı, 24 kg amonyum nitrat, 800 kg gıda maddesi ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Tunceli Ovacık’ta güvenlik güçleri tarafından arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, çok miktarda tibbi malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber: ANKARA ()

=============================

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.