DHA ANKARA - Kışlada enfeksiyon alarmı, 1 asker öldü (3)

Sağlık Bakanlığı, MANİSA 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 828 askerin acil servise başvurduğunu , 59 askerin yatarak tedavi gördüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: " 23, 24 ve 25 Mayıs 2017 tarihlerinde Manisa 1.Piyade Er Eğitim Tugayı Komutanlığı'nda (Batı Kışla) askerler bulantı, kusma ve ishal şikâyetleri ile acil servislerimize başvuruda bulunmuşlardır. Bakanlığımız olaydan haberdar olur olmaz Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan 10 kişilik bir uzman ekibi bugün ( Biri prefesör olmak üzere 2 mikrobiyoloji uzmanı, 1 Mikrobiyoloji Doçenti uzman , 5 Epidemyoloji uzmanı ve 2 Enfeksion Hastalıkları Uzmanı ) özel uçakla Manisa'ya intikal ettirmiştir. Manisa Kamu Hastanelerinden görevlendirilen 2 Enfeksiyon Hastalıkları, Acil Tıp Uzmanı, Pratisyen olmak üzere toplam 5 hekim ve 5 hemşirenin katılımıyla da toplam 20 kişilik uzman ekip çalışmalarına derhal başlamıştır. Ekibimiz makul olan en kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak olayın gerçekleşme nedenini kamuoyuyla paylaşacaktır. Bugün itibarıyla olaydan, toplam 828 asker etkilenmiştir. 59 askerimiz yatarak tedavi görmektedir. 1 askerimiz yoğun bakımda ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır. 1 askerimiz 25.05.2017 tarihinde (bugün) Merkez Efendi Devlet Hastanesinde vefat etmiştir. Vefat eden askerimize, İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi yapılacak ve kesin ölüm nedeni tespit edilecektir. Olay yerinde halen 2 Acil Yardım Ambulansı hazır bekletilmektedir. Şikayeti olan askerler, oluşturulan 150 kişilik revirde sağlık ekiplerimizce değerlendirilerek müşahedeye alınmakta, gerekli görülenler hastaneye sevk edilmektedir.

Haber: ANKARA ,()

