DHA ANKARA- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov resmi törenle karşılandı 

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Görüntü Dökümü
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-Karsılama töreni
Haber-Kamear:ANKARA ()
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Görüntü Dökümü ------------------- -Karsılama töreni Haber-Kamear:ANKARA () ==========================
09 Nisan 2018 Pazartesi 18:09
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Görüntü Dökümü
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-Karsılama töreni
Haber-Kamear:ANKARA ()
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