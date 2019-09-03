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DHA ANKARA - Kıran Opreasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

KIRAN Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan...

GÜNDEM 02.09.2019, 23:57
DHA ANKARA - Kıran Opreasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

KIRAN Operasyonu kapsamında Hakkari'nin Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak, Hakkari ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Kıran Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Kazan Vadisi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Etkisiz hale getirilen teröristlerin; 1 Haziran 2019 tarihinde Hakkari'nin Aslankapanı bölgesinde, Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarama Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın şehit edilmesi, 28 Haziran 2019 tarihinde Hakkari'nin Doğanlı bölgesinde, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit edilmesi, 26 Ağustos 2019 tarihinde Doğanlı bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilen mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları tespit edilmiştir."

Haber: ANKARA,()

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