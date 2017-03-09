DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Terörü bitireceğiz aldatmacası içinde anayasa değişikliğini vatandaşa kabul ettirmek istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni anayasa ve referanduma ilişkin, "Terörü bitireceğiz aldatmacası içinde anayasa değişikliğini vatandaşa kabul ettirmek istiyorlar. Hayır çıkarsa kaos olur diye halkı korkutmaya, baskı kurmaya çalışıyorlar. Deniyor ki 'bu anayasa değişikliği ile çift başlılık ortadan kalkacak.' Bu doğru değil. Tam tersine çift başlılık bir anayasal kurum haline geliyor. Çift başlılık bir anayasal kurum haline gelecek iki şapkası olacak. Sağ olsun Binali bey, 'Kılıçdaroğlu halka doğruları söylüyor' diye açıklama yapmış. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Emin olun halka doğruları anlatıyorum. Kendisinin anlatmasına, yorulmasına gerek yok. Kendisi de beni dinlerse ne kadar doğruları anlattığımı öğrenmiş olacaktır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yerel Yönetimler Birimi tarafından CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen belediye başkanları toplantısının açılışında konuştu. Yeni anayasa değişikliğinin iyi anlatılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliğini Şu partiden bu partiden denmeden bütün vatandaşlara gayet güzel dikkatli bir dille anlatılması lazım. 80 milyonu ilgilendiren bir yasa. Demokrasinin ne kara değerli olduğunu tarihimizde gördük. Demokrasimizi yaşatmak istiyoruz. Farklı siyasi görüşlere sahip olsak da, yaşam tarzı farklı olan bütün insanları kucaklamak zorundayız. Bu anayasa hepimizi ilgilendiriyor. Doğru, yerinde anlatım çok ama çok önemli" dedi.

"ÇİFT BAŞLILIK BİR ANAYASAL KURUM HALİNE GELECEK İKİ ŞAPKASI OLACAK"

Kılıçdaroğlu, "Deniyor ki 'bu anayasa değişikliği ile çift başlılık ortadan kalkacak.' Bu doğru değil. Tam tersine çift başlılık bir anayasal kurum haline geliyor. Çünkü başkan seçilecek kişi hem Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil edecek hem de kendi partisinin genel başkanı olacak. İki şapkası olacak. Çift başlı olacak. Anayasa değişikliği bunu öngörüyor. Sadece tepede değil aşağıda da çift başlılık olacak. Yeni değişiklikle il başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanını temsil edecek. Vali de cumhurbaşkanını temsil edecek. Daha derin bir gerilimin içine Türkiye sokulacak" ifadelerini kullandı.

"ASIL TEHLİKELİ GERİLİM O SÜREÇTE BAŞLAYACAK"

Kılıçdaroğlu, "Üçüncü seçenek. Diyelim ki seçim oldu. Bir parti parlamentoda çoğunluğu sağladı. O partinin başkanı çoğunluğun başkanı seçimler yüzde 51'i bulamamışsa başkan olamıyor. Ne olacak tekrar bir seçime gideceğiz. Yüzde 51'i kim bulacak? Çoğunluğu olan parti başkan değil de başka birisi başkan seçildi. Derin bir yarılma olacak. Başkan ayrı partiden TBMM çoğunluğu ayrı partinin elinde olacak. Asıl tehlikeli gerilim o süreçte başlayacak. Biz bu ülkede gerilim, kutuplaşma istemiyoruz. Bir arada yaşamak istiyoruz. Gerilimin, kutuplaşmanın hiç kimseye bir faydası yok. Yapılan anayasal değişikliğinin yaratabileceği toplumsal yarılmayı herkese anlatmanız lazım" diye konuştu.

"TERÖRÜ BİTİRECEĞİZ ALDATMACASI İÇİNDE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ VATANDAŞA KABUL ETTİRMEK İSTİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliği geçerse terör bitecek deniyor. 15 yıldır bir parti yönetiyor. İstedikleri kanunu çıkarıyorlar. Terörü bitirme konusunda meclise gelen her yasa değişikliğine de evet dedik. 15 yıldır niye bitirmediler? Ellerinden tutan, engelleyen mi oldu? Terörü bitireceğiz aldatmacası içinde anayasa değişikliğini vatandaşa kabul ettirmek istiyorlar. Bu aldatmaya vatandaşların düşmemesi lazım. Bu anayasa değişikliği ile 'ekonomi iyi olacak' diyorlar. Siz ekonomide istikrar sağlayacaktınız da engel olan kim? E yapsaydınız. Bu da büyük bir aldatmaca" açıklamasında bulundu.

"VALLAHİ NE GETİRDİKLERİNİ BİLMİYORLAR"

Kılıçdaroğlu, "Sayın Binali Yıldırım, 'Başkanlık sistemi ile' yani getirilmek istenen 'Başkanlık sistemi ile belediye başkanlığı sistemi, arasında fark yok.' diyor. Vallahi ne getirdiklerini bilmiyorlar" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI, '7 KOCALI HÜRMÜZ' GİBİDİR. DENETLEMEYEN KURUM YOKTUR"

Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı, '7 Kocalı Hürmüz' gibidir. İçişleri Bakanlığı, Sayıştay, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu denetler. Denetlemeyen kurum yoktur. Başkanlık sistemini kim denetleyecek? Nasıl aynı oluyor. Kendi belediyeleri denetlenmediği için diğer belediyeleri de öyle sanıyorlar. Belediye başkanı hakim savcı tayin ediyor mu? Nasıl oluyor da belediye başkanı ile başkanlık sistemi aynı oluyor? Vatandaşı kandırmak bu kadar kolay mı?" ifadelerini kullandı.

"SAĞ OLSUN BİNALİ BEY, 'KILIÇDAROĞLU HALKA DOĞRULARI SÖYLÜYOR' DİYE AÇIKLAMA YAPMIŞ"

Kılıçdaroğlu, "Sağ olsun Binali bey, 'Kılıçdaroğlu halka doğruları söylüyor' diye açıklama yapmış. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Emin olun halka doğruları anlatıyorum. Kendisinin anlatmasına, yorulmasına gerek yok. Kendisi de beni dinlerse ne kadar doğruları anlattığımı öğrenmiş olacaktır" dedi.

"HER ŞEYİ BİLEN, YAPAN HESAP VERMEYEN TEK ADAM"

Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliğinin Türkiye'yi sonu belirsiz maceraya sürüklediğin anlatmanız gerekiyor. Hayır çıkarsa kaos olur diye halkı korkutmaya, baskı kurmaya çalışıyorlar. Hayır çıkarsa herkes olduğu yerde kalacak bir şey olmayacak. Bildiğimiz rejim devam edecek.

Diğer şekilde tek adam rejimine dönmüş olacağız. Her şeyi bilen, yapan hesap vermeyen tek adam. Türkiye'yi felakete sürükleyecek olan sistemdir. Bunun partisi yoktur. Bir iktidar seçmiyoruz. Türkiye'yi bu girdaptan kurtarmamız lazım. Ortak sorumlulukla hareket etmeliyiz" diye konuştu.



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Haber: Hakime TORUN / ANKARA ()