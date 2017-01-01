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DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamızla bertaraf edeceğiz

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin "Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan...

DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamızla bertaraf edeceğiz

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin "Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul Ortaköy'deki bir eğlence mekanına yönelik terör saldırısını lanetliyorum. İlk açıklamalara göre, yeni yıla umutla giren biri polis, 39 vatandaşımızı ve yabancı konuklarımızı kaybettik. Doğrudan gündelik hayatımıza ve yaşam alışkanlıklarımıza saldıran, ülkemize duyduğumuz sonsuz güven ve sevgiyi sarsmayı hedef alan terör örgütleri amaçlarına ulaşamayacaklardır. Terör örgütlerini, toplumsal dayanışmamız, köklü demokrasimiz ve laik aklın eşsiz birikimiyle bertaraf edeceğiz. Ülkemiz, uzun süredir terör örgütlerinin açık hedefi haline gelmiş durumdadır. Hükümet hangi adımları atıyor olursa olsun, terör saldırıları engellenememektedir. Her terör saldırısı sonrası yapılan açıklamalar ve alındığı, alınacağı söylenen önlemler adeta terör örgütlerine bir sonraki saldırıları için cesaret vermektedir. Bu durumun nedeni hükümetin akılcı, bilimsel, sürdürülebilir ve milli bir terörle mücadele politikasının bulunmamasıdır. Öte yandan terör saldırıları sonrasında ahlaki ve vicdani bir yükümlülük gereği yetki sahiplerinin hesap vermiyor, görevlerinden çekilmiyor oluşları da mücadelede zaaf yaratmaktadır. Bu düşüncelerle, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Haber: ANKARA, ()

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