Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yeni anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu,"TBMM'yi bir kişinin başkanlık hırsı için meşgul etmenizi bu millet unutmaz! Terörün, OHAL'in gölgesinde, halktan kaçırılarak yapılan anayasa, halk için değil bir kişinin ve ailesinin geleceği için yapılan anayasadır!"dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:" Millet can korkusuyla yaşarken, yas tutarken, çözüm mercii olan TBMM’yi bir kişinin başkanlık hırsı için meşgul etmenizi bu millet unutmaz! Terörün, OHAL’in gölgesinde, halktan kaçırılarak yapılan anayasa, halk için değil bir kişinin ve ailesinin geleceği için yapılan anayasadır! Günümüz ve tarih, tek adama teslim edilmiş ülkelerin felaket örnekleri ile doluyken, yeni bir felaketi ülkemize getirmek istiyorlar. Anayasalar değişebilir. Biz mevcut anayasanın değişmesine değil, tüm gücün tek bir kişinin elinde toplanmasına ve denetlenmemesine karşıyız.
DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: TBMM'yi bir kişinin başkanlık hırsı için meşgul etmenizi bu millet unutmaz
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu resmi Twitter hesabından yeni anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu,"TBMM'yi bir kişinin başkanlık hırsı için meşgul etmenizi bu millet unutmaz!...
10 Ocak 2017 Salı 19:20
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