DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu: Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ve Rakka operasyonu ile ilgili referanduma gidelim (2)

"TÜRKİYE'Yİ GEREKİRSE TEK ADAMA FEDA EDERİM MANTIĞI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. 16 Nisan'da yapılacak olan referanduma ilişkin Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi kuracağız diyorlar. Parlamenter demokratik sistemden vazgeçiyoruz. Tek adam rejimi kuracağız. Diyorlar. Benim için Türkiye'nin hiçbir sorunu önemli değil bir kişinin sorunu benim için çok önemli. Ben Türkiye'yi gerekirse tek adama feda ederim mantığı ile yola çıkmış vaziyetteler. Aklımın almadığı konu da budur. Ülkenin bu kadar sorunu varken neden rejim değişiyor? Biz illa tek adam rejimi olsun derken Hindistan uzaya roketle 104 nano uydu gönderdi ve dünya rekoru kırdı. Biz ne ile uğraşıyoruz. Tek adama her türlü imkanı verelim diyorlar. Neden tek adam rejimi? Hangi gerekçeyle? Bir Allah'ın kulu da çıkıp anlatsın "şunun için evet deyin" diye. Çıkıp anlatsın" diye konuştu.

"HAYIR DİYEN TERÖRİSTTİR SÖZLERİ, KAMUOYUNDAN TEPKİ GELİNCE BUNDAN VAZGEÇTİLER"

Kılıçdaroğlu, "Buldukları tek bir şey var: Hayır diyen teröristtir. Kamuoyundan tepki gelince bundan vazgeçtiler. Bunu söyleyenler, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlardır. Neden bütün yetkiler bir kişiye verilsin? İşin garip tarafı da bu. Neden 600 milletvekili? 550 neyinize yetmiyor da 600" dedi.

"BİR KİŞİ HATA YAPARSA FATURAYI 80 MİLYON ÖDER"

Kılıçdaroğlu, "Neden meclisi fesih yetkisi veriyorsunuz? Hangi gerekçeyle cumhurbaşkanı taraflı olacak? Gelip yemin edecek. Bir partinin genel başkanı nasıl hakim tayin edecek ve o hakim nasıl tarafsız olacak? Beşer şaşar diye bir sözümüz var. İnsandır şaşar. Bir kişi hata yapınca faturayı gerektiğinde aile öder. Peki tek adam rejiminde bir kişi hata yaparsa faturayı 80 milyon öder. Bir kişi hadi arkadaşlar savaş ilan ediyoruz. Meclis'i fesif yetkisi de var" dedi.

"BİR KİŞİYE DEVLETİ TESLİM EDERSENİZ BİRİLERİ KANDIRIRSA 12 SAATTE O GÜÇLER DEVLETİ ELE GEÇİRİR"

Kılıçdaroğlu, "Bize evet oyu kullanın diyorlar. Bir tane mantıklı gerekçe göster evet diyeyim. Ama ben sana yüzlerce mantıklı gerekçe gösteriyorum. Sevgili vatandaşım git huzur içinde hayır de. Yıllar yılı Orhan Gencebay'ın çok güzel bir şarkısını dinleyip söyledik. Hatasız kul olmaz diye. Hata insan ait bir özelliktir. Hatasız kul olmaz. Önemli olan hatadan ders çıkarmaktır. Bir kişiye devleti teslim ederseniz ve o kişiyi birileri kandırırsa 24 saatte, o bile uzun 12 saatte o güçler devleti ele geçirir. İnce ince çalışmaya gerek yok. Bir kişiyi kandırmanız yeter. Böyle bir maceranın içine Türkiye sürüklenebilir mi? Sürüklenmemeli" diye konuştu.

"DEVLETİN SİGORTASI, SİBOBU VARDIR. KULLANDIĞIMIZ ARABADA BİLE YEDEK LASTİK OLMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, "Bu kadar yetkiyi evliyaya versen evliyayı azdırırsın diye bir söz vardır. Aynı tablo ile karşı karşıyayız. Bu kadar yetki bir kişiye verilemez. Doğru değildir. Devletin sigortası vardır. Sibobu vardır. Kullandığımız arabada bile yedek lastik olması lazım. Yedek lastik olamadan sizi yola çıkarmazlar" dedi.

"BU KADAR YETKİ VERİLİRSE MUHTARLIĞIN KAPISINA ANAHTARI ASAR"

Kılıçdaroğlu, "Bir kararname çıkarırlar muhtarlıkları kaldırdım derler. Yarın miting meydanlarında olmasa bile, ben TBMM'yi fesh ediyorum. Muhtarlığı niye fesh etmeyeyim. Bu kadar yetki verilirse muhtarlığın kapısına anahtarı asar. Hala hayır demeyecek misin sevgili muhtar kardeşim" dedi.

"EVET OYUNUN VEBALİ AĞIRDIR. ÇOCUKLARINIZA, BAYRAĞINIZA, SAYGI DUYUYORSANIZ HAYIR DİYECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, "Evet oyunun vebali ağırdır. Evet oyunun vebali ağırdır. Çocuklarınıza, bayrağınıza, vatanınıza saygı duyuyorsanız tek yolu vardır; bu kadar yetki bir kişiye verilmez hayır diyeceksiniz. Hayır olursa sonunun ne olacağını biliyoruz. Evet olursa sonunun ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması (CANLI VERİLDİ)

Haber: Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA ()

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