DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu: Suriye vatandaşlığı ve Rakka operasyonu ile ilgili referanduma gidelim (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ve Rakka operasyonuna ilişkin referandum önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi vatandaşlık verilecek. İsteniyorsa. Referanduma gidilsin. Hep diyorlar ya millet bilir. Milletten korkmayacaksınız bizim gibi. Suriyeliler için 36 milyar lira, eski para 36 katrilyon. Kendi ülkesinde bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş. Şimdi Rakka'ya gideceğiz deniyor. Üst akıldan talimat aldılar Rakka'ya gidecekler. Gelin referandum yapalım. Bu ülkenin gariban çocukları Rakka'ya gitsin mi gitmesin mi? Anadolu'nun gariban çocukları Rakka'ya gidecek şehit olacak. Beylerin çocukları Ankara'da, İstanbul'da doları istif edecek onlara bir şey olmayacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 397 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve çalışanlarını hapse atmak istiyorlardı. Sahte deliller ürettiler gizli tanıklarını devreye koydular. Sayın Kocaoğlu 397 yıl hapis cezası ile yargılandı. Dün kendisi ve arkadaşları beraat etti. Aziz Kocaoğlu'ndan niye rahatsız oluyorlardı? Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kredi notu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kredi notundan daha iyi. Sağır kulaklar duysun" diye konuştu.

"28 ŞUBAT'A DARBESİNE NE KADAR KARŞIYSAK 20 TEMMUZ DARBESİNE DE O KADAR KARŞIYIZ"

Kılıçdaroğlu, "28 Şubat'a darbesine ne kadar karşıysak 20 Temmuz darbesine de o kadar karşıyız. 28 Şubat'ta görevine son verilen öğretmenlerin sayısı 3 bin 507. karşıysak 20 Temmuz sonrası görevine son verilen öğretmenlerin sayısı 30 bin 470. Yükseköğrenim kurumlarından ihraç edilen akademisyenler 28 Şubat'ta 139 kişi. 20 Temmuz darbesinden sonra 4 bin 811. Emniyet mensubu 28 Şubat'ta 331. 20 Temmuz'dan sonra 24 bin 568. 150'yi aşkın gazeteci, hapiste. Çoğunun iddianamesi hazırlanmıyor. İçeride kalsınlar diye.

Kamudan ihraç edilen personel sayısı 20 Temmuz darbesinden sonra 127 bin kişiyi aştı. Hapishaneler tıka pasa doldu. Mağdur ailelerin sayısı 1 milyonu aştı. Biz mağdur ailelere sahip çıktığımız zaman bizi suçluyorlar. 'FETÖ'ye sahip çıkıyorsunuz' diyorlar biz mağdura sahip çıkıyoruz darbecilere değil. Bunların yaptıkları ile 12 Eylül darbesinden sonra yapılanlar ile aynı değil midir? Darbeci mantık. Her şeyi ben bilirim. Elimde sopa ile insanları dizayn ederim mantığı. 1 milyon mağdur aileye sesleniyorum; biz ne ile suçlarlarsa suçlasınlar sizin yanınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

"EN SONA ADANA'DA İNTİHAR OLDU HANGİ İNANÇ DİN İMAN KABUL EDER BUNU?"

İbrahim Kaboğlu'nun ihraç edilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Kaboğlu'nun pasaportuna da el koydular. Yurt dışında ders vermeye gidemiyor. Hz. Ömer'in Dicle'ni kenarında bir koyun kayıp olsa sorumlusu benim anlayışından masum insanları da biz hapse atabiliriz anlayışına geldik. Nasıl bir mantık bu? 20'ye yakın intihar var. En sona Adana'da oldu. Hangi inanç din iman kabul eder bunu? Sonuna kadar söyleyeceğiz. Türkiye iyi yönetilmiyor" dedi.

"15 YILDIR İKTİDARDALAR. 15 YIL ÖNCE İNSANLAR KÖMÜRE MUHTAÇTI. ŞİMDİ YİNE MUHTAÇ"

Kılıçdaroğlu, "15 yıldır iktidardalar. 15 yıl önce insanlar kömüre muhtaçtı. 15 yıl sonra yine insanlar kömüre muhtaç. Muhtaç olanlara sesleniyorum. 15 yıldır geliriniz artmadı mı? Kendi gelirleri 6 kat arttı. Muhtaç aileler yine kömüre muhtaç. Kömür de verilsin her türlü imkân sağlansın ama önemli olana geliri arttırıp kimseye muhtaç olmamasını sağlamak" dedi.

"15 YILDA GELİR 3 KAT ARTTI DİYORLAR. 6 BUÇUK MİLYON İŞSİZ VAR"

Kılıçdaroğlu, "15 yılda gelir 3 kat arttı diyorlar. 6 buçuk milyon işsiz var. Nasıl oluyor? Kriz dönemlerinden daha yüksek bir işsizlik var. Birileri için Türkiye cennet birileri için cehennem. İstikrar diyorlardı. 15 yıldır hükümetsiniz. İstediğinizi yapıyorsunuz. 15 yılın sonunda işsizlik arttı. Terörsüz bir Türkiye'yi devir aldınız. Türkiye kan batağı içinde. Bütün komşularımız ile aramızı bozdunuz" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI 4 MİLYONDAN AZ DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, "Kaç Suriyeli var Türkiye'de kimse bilmiyor. Sayı emin olun 4 milyondan az değil. Bizim gençlerimiz Suriye için Suriye'de şehit oluyor. Anadolu'nun gariban çocukları. Onların gençleri Türkiye'de nasıl oluyor bu? Üstelik iş bulup çalışıyorlar. Bizim çocuklarımızın işi yok. Sigortasız çalışıyorlar bizim çocuklarımıza kapılar kapanıyor. Suriyeliler geldi savaştan kaçtı. Kamplarda tutalım yemeğini, aşını verelim. Esnafın yanında iş yeri açıyor. Bizim esnaf vergi veriyor. Suriyeli esnaf vergi vermiyor. Bu düzene hayır demeyecek misiniz?" diye konuştu.

"SURİYE VATANDAŞLIĞI VE RAKKA OPERASYONU İLE İLGİLİ REFERANDUMA GİDELİM"

Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ve Rakka operasyonuna ilişkin referandum önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi vatandaşlık verilecek. İsteniyorsa. Referanduma gidilsin. Hep diyorlar ya millet bilir. Milletten korkmayacaksınız bizim gibi. Suriyeliler için 36 milyar lira, eski para 36 katrilyon. Kendi ülkesinde bizim vatandaşımız ikinci sınıf vatandaş. Şimdi Rakka'ya gideceğiz deniyor. Üst akıldan talimat aldılar Rakka'ya gidecekler. Gelin referandum yapalım. Bu ülkenin gariban çocukları Rakka'ya gitsin mi gitmesin mi? Anadolu'nun gariban çocukları Rakka'ya gidecek şehit olacak. Beylerin çocukları Ankara'da, İstanbul'da doları istif edecek onlara bir şey olmayacak" diye konuştu.

"BAKKALIN, MANAVIN, ÇİFTÇİNİN 18 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU MİLLETVEKİLİ OLACAK MI?"

Milletvekili seçilme yaşının 18'e indirilmesine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Şimdi de gençleri kandırmak için 18 yaşında milletvekili olmayı getirdik diyorlar. Bu 18 yaşı kendi çocukları için getiriyorlar. Bakkalın, manavın, çiftçinin 18 yaşındaki çocuğu milletvekili olacak mı? Kendi çocuklarına istikbal hazırlıyorlar. Genç arkadaşım hala bu düzene hayır demiyor musun?" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Haber: Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA, ()