DHA ANKARA -Kılıçdaroğlu: Sen kendi çocuğunu El Bab'a niye göndermiyorsun ? (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilliği yaşının 18 indirilmesi ile ilgili, "Bu Ankara'daki beylerin çocukları hiç askere gitmez. Ama garibanın çocuğu El Bab'a gider. Garibanın çocuğu - 35, -20 derecede dağların tepelerinde terörle mücadele eder. Şehit olur gelir. Onlar ne yaparlar ? Senin çocuğuna niye nasip olmuyor bu şehitlik ? Sen kendi çocuğunu El Bab'a niye göndermiyorsun ? Kimin çocuğuna güveniyorsun da Rakka'ya gidiyorsun? Garibanın çocuğuna mı güveniyorsun. Kendi çocuklarını al hep beraber gidin Rakka'ya. " ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Ülke gündemini değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle :" 20 Temmuz'u kimse unutmasın. 20 Temmuz Türk siyasal tarihinde bir sivil darbe tarihidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezine yapılan saldırı Müjdat gezen, dik, onurlu duran kimseye eyvallahı olmayan bir sanatçı , kimsenin önünde boyun eğmeyen bir sanatçı Kültür Merkezini gece gelip yakıyorlar. Verdiği cevap çok güzel binamızı yakabilirler, ama yüreğimizdeki cumhuriyet ateşini hiç kimse söndüremez diyor. Hapisteki gazeteci sayısı 150'yi aştı. En son Deniz Yücel'i çağırıyorlar. Kendisi de ifade vermeye gidiyor. Göz altına alıyorlar, uzun süredir tutuklu . Kısa sürer içerisinde özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Göz altına alınmasının gerekçesi şu Berat Albayrak'la ilgili olarak internette yayınlanan iletiler, mailler vardı. Biz Berat Albayrak'ın ne halt ettiğini gayet iyi biliyoruz. Irak'ta neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Benim Amerika ziyaretim sırasında saniye saniye kendisine kimler tarafından bilgi verildiğini de biliyoruz. Türkiye'nin gündemi bu olmadığı için şimdilik sessizliğimizi koruyoruz. Berat Albayrak bunu kulağına küpe etsin. Yeri zamanı gelince söyleyeceğiz. 20 Temmuz Darbesi'nden sonra görevine son verilen akademisyenlerin sayısı 4 bin 811. 4 bin 811 hocayı kapının önüne koydular. 12 Eylül Askeri Darbesini bile aratıyorsunuz. Kim demokrasi, özgürlük istiyorsa, kim bu ülkenin vatandaşı olarak kendi ülkesinde rahat yaşamak istiyorsa el ele, gönül gönüle 'Hayır' oyu verelim."

"KENDİ ÇOCUKLARINI AL HEP BERABER GİDİN RAKKA'YA"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu konuşmasında,"18 yaşındaki milletvekilini kimin için getiriyorlar. Ankara'da oturan beyler var ya kendi çocukları ve torunları için getiriyorlar. Onlar milletvekili olacak bir de üstelik hiç askere gitmeyecek" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bereket versin Sayın Cumhurbaşkanı bu gerçekleri meydanlarda anlatıyor. Biz anlatsak kimse inanmayacak , olur mu öyle şey diyecekler. Söylüyor beyefendi 18 yaşında milletvekili yapacağım askerden de muaf yapacağım. Vatandaşlarımdan isteğim Nisan ayında sandığa gideceksiniz demokrasi sadece benim sorunun değil, hepimizin sorunu. Sevgili gençler bu oyuna gelecek misiniz? Askerlikten muaf yapacaklar. Bu Ankara'daki beylerin çocukları hiç askere gitmez. Ama garibanın çocuğu El Bab'a gider. Garibanın çocuğu - 35, -20 derecede dağların tepelerinde terörle mücadele eder. Şehit olur gelir. Onlar ne yaparlar ? Senin çocuğuna niye nasip olmuyor bu şehitlik ? Sen kendi çocuğunu El Bab'a niye göndermiyorsun ? Kimin çocuğuna güveniyorsun da Rakka'ya gidiyorsun? Garibanın çocuğuna mı güveniyorsun. Önce kendi çocuklarını al hep beraber gidin Rakka'ya. "



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-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları



Haber: Aliye ULUSOY /ANKARA ()