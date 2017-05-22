DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu: Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve işlerine geri dönmek için açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasıyla ilgili "KHK'ler ile işlerinden olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajlar, şöyle: "Hükümet, kanunsuzluklara karşı hakkını arayan herkesi tehdit olarak gördüğünü, açlık grevi yapan 2 gencimizi gözaltına alarak kanıtlamıştır. KHK'ler ile işlerinden olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın çok geç olmadan görevlerine iade edilmelerini diliyorum."

Haber: ANKARA, ()