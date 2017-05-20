DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu, Malatya eski Milletvekili Fırat'ın cenaze törenine katıldı (Görüntü ekiyle yeniden)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17'nci ve 20'nci Dönem Malatya Milletvekili Ayhan Fırat için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ayrıca 18'inci Dönem Mersin Milletvekili Ekin Dikmen'i de tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hastane ziyaretinde aile üyelerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-TBMM'deki cenaze töreninden görüntüler

-Kılıçdaroğlu'nun aileye taziyelerini iletmesi

-Detaylar

Haber: ANKARA, ()