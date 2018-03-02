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DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok (Geniş haber) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışmada 8 askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları...

DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok (Geniş haber) 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çıkan çatışmada 8 askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok. Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 8 askerin şehit düştüğünü, 13 askerin ise yaralandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyoruz, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Bütün vatandaşlarımızdan şunu yapmalarını istiyorum. Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle  mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiç bir şüphemiz yok. Şehitlerimizin tabutuna Türk bayrağı sarıyoruz. Bütün vatandaşlarım şehitlerimizi ebedi istirahatgahlarına yolcu edinceye kadar evlerimize, bürolarımıza, iş yerlerimize Türk bayrağı asalım" dedi.

Görüntü dökümü
-Kılıdaroğlu'nun konuşması 
-Detaylar

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,()

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