DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok (3)

CHP GENEL MERKEZİ'NE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından genel merkez binasına dev Türk Bayrağı asıldı.
Görüntü dökümü
-Dev bayraktan genel ve detaylar
CHP GENEL MERKEZİ'NE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından genel merkez binasına dev Türk Bayrağı asıldı. Görüntü dökümü -Dev bayraktan genel ve detaylar
02 Mart 2018 Cuma 12:36
CHP GENEL MERKEZİ'NE DEV TÜRK BAYRAĞI ASILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından genel merkez binasına dev Türk Bayrağı asıldı.
Görüntü dökümü
-Dev bayraktan genel ve detaylar
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