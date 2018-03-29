DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, KA.DER Üyelerini kabul etti 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu.
ANKARA ()
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu. ANKARA ()
29 Mart 2018 Perşembe 16:03
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede İstanbul Milletvekili Selina Doğan da hazır bulundu.
ANKARA ()
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