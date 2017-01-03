DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: IŞİD militanları illerde gösteri yapıyorlardı, hükümet neredeydi ? (2)

DOĞALGAZ ÇEVRİM SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETMİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, " İletim hatlarında arıza olmuşta ondan kesiliyormuş. Hayır efendim, milleti yanlış bilgilendiriyorlar. Doğalgaz Çevrim Santralleri elektrik üretmiyor. Üretim durmuş vaziyette, büyük organize sanayi bölgelerinde. Vallahi de billahi de bunlar Türkiye'yi yönetemiyorlar" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada , "Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan bir hükümetsin" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:" IŞİD'i beslediniz. Defalarca söyledim. 70 ilden IŞİD'e militan katıldı. IŞİD militanları Suriye'de yaralandığında onları Türkiye'ye getirip tedavi ediyorsanız, tedavi ettikten sonra eline silahı verip tekrar gönderiyorsanız, bunu söyleyende Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanı'ysa ne diyeceksiniz? Devlet böyle mi yönetilir? Devletin valisi, kaymakamı, savcısı , rektörü, hakimi nasıl oldu da teröre teslim edildi. Terör örgütlerine teslim edildi. O makamlar nasıl oldu da terör örgütlerine verildi. Bir Allah'ın kulu çıkıpta bu işin sorumlusu benim niye demiyor, hepsi söz birliği ediyorlar bu işin sorumlusu CHP diye. CHP iktidarda mı? İnsanda biraz vicdan, ahlak olur. Şimdi onu bıraktılar. Efendim bir üst akıl bunları yapıyor. Bunlar hiçbir şey yapmıyorlar, her şeyi üst akıl yapıyor. Sen hükümet değil misin kardeşim. Hükmedeceksin. Sen hükmetme gücünü kaybetmişsin. Aciz durumdasın ve bunu itiraf ediyorsun. Üst akıl yapıyor ben bir şey yapamıyorum. Üst akıl bu tuzakları kuruyor. Sen hükümetsin tuzağı boz kardeşim. Yapamıyorsan istifa edeceksin kardeşim. PKK, FETÖ, IŞİD terör örgütüne de Türkiye'yi teslim ettin. Beni affedin diyeceksin. Sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan bir hükümetsin."

"BU 3 ANA UNSUR TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BESLEYEN UNSURLARDIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, etnik kimlik, inanç, ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmasının terör örgütlerini beslediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Hep söyledik, etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayın. Bu 3 ana unsur terör örgütlerini besleyen unsurlardır. Dilimde tüy bitti. Bazı çevrelerde sağır onlarda duymuyorlar. Havuz medyası zaten dipten sağır. Herkesin kimliği kendine aittir. İnsansa bitti. Değerlidir, başımızın üstünde yeri vardır. Çıkıyor kendi kendisine bütün suçu Allah'a yüklüyor. Böyle bir Müslümanlık olabilir mi? Suudi Arabistan'dan Selefileri Türkiye'ye getiriyoruz. Herkese düşman. Kendisi gibi düşünmeyen herkesin katledilmesini öngörüyorlar. Böyle bir müslümanlık anlayışı yoktur" diye konuştu.

"İSTEDİĞİNİZ KADAR SALDIRIN SALDIRMAZSANIZ ADAM DEĞİLSİNİZ"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ortaköy'de Reina'ya yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:" Reina'daki terör saldırısın yılbaşı gecesi güvenlik önlemleri alınmış, terör örgütü militanı taksiyle geliyor elinde kalaşnikof, sokakta ateş ediyor, polisi öldürüyor, güvenlik görevlisini öldürüyor, içeri giriyor. Herkesi tek tek öldürüyor. 39 kişinin hayatına kast ediyor. Sonra elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor. 200 metre ötesinde de karakol var. Etrafta polis kaynıyor. Nasıl oluyor arkadaşlar bu? Şimdi ben bunu sordum diye gene sosyal medyadan bütün ak troller bize saldıracaklar. İstediğiniz kadar saldırın saldırmazsanız adam değilsiniz. Laikliği ayrışma aracı olarak görmeye başladılar, Laiklik din ve vicdan özgürlüğü demektir."

"1404 LİRAYLA SEN GEÇİNEBİLİR MİSİN, GEÇİNEMEZ MİSİN?"

Kemal Kılıçdaroğlu, zamlara ilişkin şunları söyledi :"Bütün bunları fırsat bilip zam yağmurunu yağdırdılar. Terör var, herkes can derdinde ama bunlar aynı zamanda mal derdinde zam üstüne zam yağdırdılar. Kimse nasılsa farkına varmaz, ne oldu bu arada asgari ücrete de zam yaptılar. Ne kadar yüzde 8. 1404 lira. Duyduğumda açıklama yaptım. Dedim ki , Sayın Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar milletvekilleri, 1404 lirayla bir ay geçinsinler. Asgari ücretlinin derdi nedir öğrensinler. Vay sen misin bunu soran, Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklama, ' Kılıçdaroğlu'nun duygusal tahrik edici konuşmasını doğru bulmuyorum' Ben sana adam gibi soru soruyorum, 1404 lirayla sen geçine bilir misin, geçinemez misin? 1 ay dene. Ertesi ay gene maaşını alacaksın. Benim çocuklarımın durumları malum, onların çocuklarının durumu da malum. Ben kul hakkı yemem, ama onların tamamı kul hakkı yer. CHP'li bütün belediye başkanları nerede varsa asgari ücret net en az 1500 liradır. Söz verdik ve gereğini yaptık. Elektriğe zam, Sosyal Güvenlik Kurumları'nın muayene ücreti, yüzde 20 ile yüzde 60 arasında zam. Otoyollara yüzde 15 zam, köprü geçişlerine yüzde 48 zam. Cep telefonlarına ÖTV yüzde 33 zam. Müze ücretlerine yüzde 400 zam. Anadolu Ajansı şöyle bir ifade kullanıyor, 'köprü geçiş ücretleri güncellendi.' Sevsinler senin güncellemeni. Anadolu Ajansı Genel Müdürü'ne seslenmek isterim sen devletin memuru musun iktidarın kölesi misin? Kölelik adamlık değildir. O makamda aldığın parayı hak edeceksin, senin vergini ben ödüyorum, ben. Oturup adam gibi haber yapacaksın."

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN DEMOKRASİ BAKIMINDAN BÜYÜK BİR AYIBI VAR"

Kemal Kılıçdaroğlu," Anayasa değişiklik metnini görmeden imzalar attılar" dedi. Kılıçdaroğlu:"İletim hatlarında arıza olmuşta ondan kesiliyormuş. Hayır efendim, milleti yanlış bilgilendiriyorlar. Doğalgaz Çevrim Santralleri elektirik üretmiyor. Üretim durmuş vaziyette. Büyük organize sanayi bölgelerinde. Vallahi de billahi de bunlar Türkiye'yi yönetemiyorlar. Bu Anayasa değişikliğinin demokrasi bakımından büyük bir ayıbı var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri, Anayasa değişiklik metnini görmeden imzalar attılar. Bu kadar büyük bir ayıbı bu parlamento kaldıramaz. Çıkıyor havuz akademisyenleri televizyonlara Meclis'in yetkisi arttı diyorlar, onlarda okumadan konuşuyorlar. Onlar da kalemlerini sattılar. Bir kişiye TBMM'yi fesih yetkisi veriyorsun. Hep beraber bu Anayasa değişikliğine karşı mücadele etmek zorundayız." iafadelerini kullandı.

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-Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları



Haber: Ümit KOZAN - Nursima KESKİN - Aliye ULUSOY / ANKARA, ()