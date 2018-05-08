DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: İnce'yi cumhurbaşkanı adayı seçtik, Beyefendi'de şafak attı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi belirleyerek ezber bozduklarını dile getirerek, "Geçen cuma ezberleri bozduk. CHP olarak cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık, Sayın Muharrem İnce'yi. Beklemiyorlardı, kendileri gibi sanıyorlar CHP'yi. Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı seçtik, Beyefendi'de şafak attı; 'Nasıl olur?' Olur efendim, senden çok çok daha iyi olur" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'da Kuran-ı Kerim ile ilgili yayımlanan bildiriye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Fransa’da, aralarında geçmişte devlet yöneticisi olanlar da dahil bir grup sanatçı, Kuran-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini söylüyorlar. Neymiş? Çağ dışı kalmış o ayetler. Çağ dışı kalan Kuran-ı Kerim değil, çağ dışı kalan sizlersiniz. Ve onlara bir kez daha sesleniyorum. Sizin bu tavrınız El Kaide, El Nusra, IŞİD desteğidir. Bütün kitaplara saygımız vardır. Son kitap Kuran-ı Kerim'dir. Siz inançları kullanarak terör estiren İŞİD’e destek vermek istiyorsanız, bu söylemlerinize devam ediniz. İslamiyet'in barış dini olduğunu bütün dünya kabul ediyor. İslamiyet'te kavga yoktur, kin yoktur; barış vardır, huzur vardır. Siz İslamiyet'i nasıl böyle tanımlarsınız? İnsanların inancına saygı göstermek, insanoğlunun varlık nedenidir. Bunlara söylemek isterim. Öyle anlaşıyor ki bu açıklamayı yapanlar İslamiyet'in ne olduğunu bilmiyorlar. Onlara bir tavsiyem var; Peygamberimizin tarihte ilk insan hakları beyannamesi olarak kabul edilen Veda Hutbesi'ni okuyunuz."



'EZBERLERİ BOZDUK'

Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta Cuma günü CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi açıkladıklarını anımsatarak şöyle dedi: "Geçen Cuma ezberleri bozduk. CHP olarak cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık, Sayın Muharrem İnce’yi. Beklemiyorlardı, kendileri gibi sanıyorlar CHP’yi. Niye mahvedelim? Yıllardır beraberiz. Aynı kavgayı veriyoruz, aynı havayı teneffüs ediyoruz. Kaldı ki Sayın Muharrem İnce, hem Türkiye’nin sorunlarını hem kaynağını çok iyi bilen bir kişidir. Bizim cumhurbaşkanı adayımız onların düşündüğü gibi değil. Demokrasiye bağlı bir kişidir, insan haklarının ne olduğunu bilir. Sen ben ayrımı yapmaz. Nitekim kürsüye davet ettiğimde geldi, CHP rozetini çıkarttı ve bana emanet etti. Ben de Türk bayrağı rozetini onun göğsüne taktım. Akılları ermedi. Biz en başından beri cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini söyledik. Cumhurbaşkanı sadece CHP üyelerinin cumhurbaşkanı değil, CHP’nin önerdiği kişi 80 milyonun cumhurbaşkanı olmalı."



Muharrem İnce'nin hiçbir zaman kimlik, yaşam tarzı ve bölge ayrımı yapmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Peki böyle bir kişi neyi hak ediyor? Cumhurbaşkanı makamını hak ediyor. Muharrem Bey’in başka ne özelliği var? Milleti bölmek istemiyor. Muharrem İnce sadece bizim milletimiz diyor. 80 milyonun cumhurbaşkanı değilsen, sen cumhurbaşkanı değilsin kardeşim. Ne istiyor Muharrem İnce? Memleketinde huzur istiyor. Kavga istemiyor. Kavgadan uzak durmak istiyor. Buyurun gelin oturalım televizyonlarda tartışalım, bak diyor randevu aldım, cumhurbaşkanı adaylarının tamamını ziyaret edeceğim diyor. Bu neyin işaretidir? Bu cumhurun işaretidir. Randevu istedim diyor ama 'Demirtaş’tan randevu değil, bakanlıktan izin isteyeceğim' diyor. Bu memlekette işsizlik olmasın istiyor. Herkes alın teri döksün, para kazansın, evine gelsin huzur içinde yaşasın istiyor. Adalet istiyor. Adaleti sağlayacağım diyor. Neyi gerektiriyorsa tamamını yapacağım diyor. Ama onlar rahatsızlık duyuyorlar. Vay efendim nasıl Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı gösterirsiniz."



'MUHARREM İNCE TEK ADAMLIĞA OYNAMIYOR'

Kılıçdaroğlu, İnce'nin bir öğretmen olduğunu hatırlatarak, "Muharrem İnce bir öğretmen. Bu ülkenin binlerce çocuğunu okuttu. Üniversitelerde ve bürokraside çok sayıda yönetici ve akademisyen var onun yetiştirdiği. Dolayısıyla Muharrem İnce öğretmenlerin çilesini en iyi bilen kişidir. Anne ve babanın çilesini en iyi bilen kişidir. Bütün anne baba ve öğretmenlere sesleniyorum. Siz Muharrem İnce’ye sahip çıkmak zorundasınız. Çünkü Muharrem İnce şunu çok iyi biliyor. Madem ki çağdaş uygarlığın önüne geçeceğiz. Bunun dünyada bilinen tek yolu var; eğitim. Öğretmenleri baş tacı yapmayan bir toplumun geleceği karanlıktır. Muharrem İnce ne diyor? Bütün öğretmenleri baş tacı yapacağım diyor. Toplumun en değerli kişileri öğretmenlerdir diyor" ifadelerini kullandı.



Muharrem İnce'yi milletvekili seçilmeden önce tanıdığını belirten Kılıçdaroğlu, "Aynı zamanda Muharrem İnce bir halk adamıdır. Milletvekili seçilmeden önce ben onu tanırdım. Ben bürokrasiden ayrılmıştım o da Yalova’daydı. Arkadaşlığımız siyaset öncesi bir arkadaştır. Tanışmamız da milletvekili olmadan çok öncedir. Kendisi bildiğimiz bir halk adamıdır. Milletvekili oldu, ne köyünden, ne köylüsünden vazgeçmedi. Kahvede oturdu, çay içti, onlarla oyun oynadı vesaire vesaire. O aristokrat bir aileden kişi değildir. Hayat standardı yükseldikten sonra köyüne ve köylüsüne ihanet etmedi. Muharrem İnce tek adamlığa oynamıyor. Ben demokrasiye inanıyorum diyor. Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı seçtik, Beyefendi'de şafak attı; 'nasıl olur?' Olur efendim, senden çok çok daha iyi olur" dedi.



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Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

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Nursima KESKİN/ANKARA, ()-