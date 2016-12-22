DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askere rahmet ailelerine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan 14 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.
Haber: ANKARA ()
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan 14 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi. Haber: ANKARA () =======================
22 Aralık 2016 Perşembe 16:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan 14 kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.
Haber: ANKARA ()
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