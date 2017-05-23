DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım telefonda görüştü.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi Şampiyonluğu dolayısıyla Başkan Yıldırım'ı kutladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, başta Başantrenör Zeljko Obradovic olmak üzere teknik ekibe, tüm sporcu ve kulüp çalışanlarına Türkiye'ye yaşattıkları mutluluk nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Başkan Yıldırım da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP ailesine verdikleri destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Haber: ANKARA, ()