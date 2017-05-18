DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Çatı aday deniyor daha erken (Geniş haber)

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: "Türkiye'nin önüne çok kısa vadede erken genel seçimin gelebileceğini düşünüyorum"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatı aday veya aday var mı soruları üzerine, "Bu konular görüşülmedi. Çatı aday deniyor, daha erken. Bu aşamada bu tür görüşmeleri yapmayı doğru bulmuyoruz. Bundan sonra neler yapılabilir, partilerimiz açısından birbirimize görüşlerimizi aktardık. Bugünden aday belirlemek gibi bir düşünce içinde olmadık. Sayın Genel Başkan da bu konudaki düşüncelerini aktardı. Biz geleceğe bakıyoruz. Geniş kitleleri kucaklamak ve onlara düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "İleride de milletimizin beklentileri doğrultusunda CHP'nin atacağı her olumlu adımda Demokrat Parti olarak olumlu fikir ve desteklerimizi beyan ederiz. Türkiye'nin önüne çok kısa vadede erken genel seçimin gelebileceğini düşünüyorum" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum sonrası ziyaretleri kapsamında Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret etti. Ardından iki lider birlikte basın açıklaması yaptı. Çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Düşüncelerimizi bir birimize aktardık. Umuyorum önümüzdeki süreç içerisinde referandumda hayır oyunu kullanan bütün vatandaşlarımızın süreci devam ettirme konusunda bizim kararlığımızdan bilgileri olmalarını isterim. Demokrasisi gelişmiş bir ülkede, siyasi görüşleri bir tarafa bırakarak birlikte yaşama irademizi ortaya koyan bir anlayıştan geliyoruz. Bu nalayışiı sürdürmek işitiyoruz. Çabamız mücadelemiz devam ediyor, edecek. Katkı veren sayın Genel Başkan'ın şahsında bütün Demokrat Partililere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi ağırladılar. Teşekkür ediyorum.

"ÇATI ADAY DENİYOR, DAHA ERKEN. BU AŞAMADA BU TÜR GÖRÜŞMELERİ YAPMAYI DOĞRU BULMUYORUZ"

Çatı aday veya aday var mı soruları üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu konular görüşülmedi. Çatı aday deniyor, daha erken. Bu aşamada bu tür görüşmeleri yapmayı doğru bulmuyoruz. Bundan sonra neler yapılabilir, partilerimiz açısından birbirimize görüşlerimizi aktardık. Bugünden aday belirlemek gibi bir düşünce içinde olmadık. Sayın Genel Başkan da bu konudaki düşüncelerini aktardı. Biz geleceğe bakıyoruz. Geniş kitleleri kucaklamak ve onlara düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz" dedi.

"TÜRKİYE DEMOKRATİK PARLAMENTER SİSTEM ÜZERİNE KURULMUŞTUR, BUNA BÖYLE DEVAM ETMEK ZORUNDADIR"

Kılıçdaroğlu, "Demokratik parlamenter sistemi geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişiye teslim edebilecek bir devlet değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik parlamenter sistem üzerine kurulmuştur, buna böyle devam etmek zorundadır. Tek adama teslim edilen bir ülkenin sonu felaket olur dünya örnekleri var önümüzde. Tarihte de gümümüzde de örnekleri var. Demokrat partinin köklerine baktığımızda, CHP'nin köklerine baktığımızda aynı gövdenin farklı dallarıdır. Savunduğumuz demokrasi" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretindeki (PYD angajman kuralları) açıklamalarını değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, "Şu aşamada o konulara girmek istemiyorum. Bugün dış politikadan sorumlu bir arkadaşımız basın toplantısı yaptı. Orada bütün detaylar var" dedi.

"TÜRKİYE, ÇOK DERİN BİR YARILMAYI YAŞADIĞIMIZ REFERANDUM SÜRECİNDEN ÇIKTI"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, şunları söyledi: "Türkiye, çok derin bir yarılmayı yaşadığımız referandum sürecinden çıktı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve heyetine, öncelikle partimize yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür ederim. Türkiye, çok derin bir yarılmayı yaşadığımız referandum sürecinden çıktı. Bu süreç içerisinde inandığımız değerler temelinde, cumhuriyet ve demokrasiye inanan, bu ülkenin tarihi yürüyüşüne devam edebilmesi için kurumların derinliği yeniden artıracak bir değişimi yeniden Türkiye'nin önüne koymamız gerekirken, tarihi geriye doğru akıtırcasına, ülkenin önüne bir anayasal teklifle gelindi" diye konuştu.



"MİLLETİMİZİN ZİHNİNDE BERRAKLAŞAN FİKİR; 'HAYIR' İSTİKAMETİNDEDİR"

Gültekin Uysal, "Bütün bunlara rağmen milletimizin zihninde berraklaşan fikir; hayır istikametindedir. Mahkeme kararıyla, hakim kararıyla elde edilmiş sonuca rağmen bundan sonraki süreç içerisinde, yine bu temel değerler etrafında, sağduyu içerisinde, bölgemizde cereyan eden hadiselerle beraber değerlendirdiğimizde Türkiye'nin yeni bir rotaya ihtiyacı olduğu bir noktada, başta ana muhalefet partisi olma hüviyeti ve tarihsel kimliğiyle CHP ve Sayın Genel Başkanı, bu süreç içerisinde hep olumlu siyaseti tercih ederek, kullandığı lisandan söylem düzeyine kadar, Türk siyasetine önemli katkılar sağlamışlardır" dedi.

GENİŞ KİTLELERİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ

Gültekin Uysal, "Geniş kitlelerin siyasetten beklentilerine karşılık gelecek, insanımızın önüne uygulanabilir belirli bir perspektifi hep beraber ortaya koyma mecburiyetimiz vardır. Bu manada Demokrat Parti olarak geçmişten bugüne, gayet medeni bir şekilde, tüm siyasi partilerle bu temel değerler etrafında her zaman bir araya gelmek fikrimizi açık yüreklilikle tekrar ettik. Hem şahıslarına süreç içerisinde gösterdikleri anlayış, ortaya koydukları fikir ve zihniyet dolayısıyla müteşekkir olduğumuzu ifade ettik hem de bu kırılgan Türkiye'nin şartları dolayısıyla, özellikle 17 Nisan'dan itibaren insanlarımızın geniş kitlelerin siyasetten beklentilerine karşılık gelecek, insanımızın önüne uygulanabilir belirli bir perspektifi hep beraber ortaya koyma mecburiyetimiz olduğunu da bu görüşmemiz esnasında karşılıklı olarak teati yapmak imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.



"ÇOK KISA VADEDE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE ERKEN GENEL SEÇİM GELEBİLİR"

Kısa vadede erken genel seçimin olabileceğini belirten Gültekin Uysal, "İnşallah 2019 adı konulmuş ama ben Türkiye'nin önüne çok kısa vadede de erken genel seçimin gelebileceği kanaati içerisindeyim, bu manada iktidarın kendi kırılganlıkları, ülkenin kırılganlıklarıyla beraber değerlendirdiklerini, yine bir şark kurnazlığı içerisinde bu sürecin içerisinden 'acaba istediklerimi elde edebilir miyim?' gibi bir anlayış içerisine tekrar düşeceklerini görüyorum. Bütün bunlara rağmen siyasi partiler, yarın seçim olacakmış gibi hazır olmalıdır. Bu manada Türkiye'yi bir bloklaşmaktan daha ziyade, ortak değerler etrafında birleşebilen siyasi örgütlenmelerin, siyasi partilerle birlikte sivil unsurlarıyla da beraber, önümüzdeki süreçte anayasa temelinde, temel fikirlerimizi ortaya koyacağımız beyannamelerle beraber, geniş kitlelere daha fazlasıyla aksettirme imkanları arama mecburiyetindeyiz" diye konuştu.



"REFERANDUM SÜRECİNDE CHP'NİN ÇOK KRİTİK BİR GÖREVİ OLDU"

Gültekin Uysal, "Ben hem ziyaretleri dolaysıyla hem bu referandum sürecinde ve bugün ana muhalefet partisi hüviyetiyle bu sürecin yapılandırılmasında CHP'nin çok kritik bir görevi oldu. İleride de milletimizin beklentileri doğrultusunda atacakları her olumlu adımda Demokrat Parti olarak da olumlu fikir ve desteklerimizi açık yüreklilikle beyan edeceğimizi ifade etmek isterim" dedi.

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Hakime TORUN / ANKARA ()

