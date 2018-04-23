DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu: Biz demokrasiyi savunuyoruz

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı (SP) Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, partisinin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Elbette ki biz demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın, bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindirebileceğimiz bir olay değildir" dedi.



SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da katıldı.



'DİRSEK TEMASINA İHTİYAÇ OLUĞUNU GÖRDÜK'

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şunlar söyledi: "Seçimler yaklaştığı için hareketliyiz. Seçime daha olumlu bir atmosferde girebilmek için birtakım temaslarımız oluyor. Güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelerimizin bu hafta içinde birtakım sonuçları olacak. Tabii biz baskın seçim dedik. Bazıları, 'hem baskın' diyorsunuz 'hem seçime hazırız' diyorsunuz. Ne manaya geliyor? Yani ifade ettiğim mana, iki ayağımızı bir pabuca soktular. Ceketinizi evden alıp çıkarken bile 2-3 dakikada çıkmak var. Bir de 15-20 dakikanın içinde rahat rahat çıkmak var. İktidar bu fırsatı vermeden bir panik havasında seçime gitme kararı aldı. Ben tabii Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim. Çünkü Türkiye belki bir kazaya uğrayacak. Bir potansiyeli olan İYİ Parti, seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest, aslında demokrasiye bir katkı sağlama anlamında önemli oldu. Bunu herkes de yapamaz. Çünkü neticede oy verecek olan vatandaş, oy verme hakkını kullanacak, başka bir şey yapamayacak ki. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok, ülkemizin geleceğiyle ilgili birtakım konularda dirsek temasına ihtiyaç olduğunu gördük. Bu konudaki çalışmalar hafta içinde neticelenir diye düşünüyorum."



'BİZ DEMOKRASİYİ SAVUNUYORUZ'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla verimli toplantı gerçekleştirdik. Hepimiz heyecanlıyız ama heyecan güzel bir şey. İnşallah 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. İYİ Parti'ye verdiğimiz destek; elbette ki biz demokrasiyi savunuyoruz. Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın, bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindirebileceğimiz bir olay değildir. Önümüzdeki seçimler bireysel seçimler değildir, bir partinin, iki parti sorunu değil, sorun Türkiye sorunudur. Türkiye'de hepimiz huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda, Saadet Partisi'nin demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar son derece değerli adımlardır."



Karamollaoğlu, gazetecilerin ortak aday ve ittifak sorusuna ise "Sizin o sorularınıza cevap, inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar" diye yanıt verdi.



Görüntü Dökümü:

-Temel Karamollaoğlu açıklama

-Kemal Kılıçdaroğlu açıklama

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-