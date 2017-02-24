DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu, Antalya hemşehri dernekleri ve federasyonları temsilcilerini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya hemşehri dernekleri ve federasyonları temsilcilerini kabul etti. Görüşmeye CHP Antalya Milletvekili Nefi Kara'nın da katıldığı belirtildi.
ANKARA ()
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya hemşehri dernekleri ve federasyonları temsilcilerini kabul etti. Görüşmeye CHP Antalya Milletvekili Nefi Kara'nın da katıldığı belirtildi. ANKARA ()
24 Şubat 2017 Cuma 15:09
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya hemşehri dernekleri ve federasyonları temsilcilerini kabul etti. Görüşmeye CHP Antalya Milletvekili Nefi Kara'nın da katıldığı belirtildi.
ANKARA ()
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