DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'teki makamında, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'teki makamında, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile görüştü. Görüntü Dökümü: -------------------------- -Görüşmeden görüntüler Haber: ANKARA, ()
07 Şubat 2017 Salı 19:09
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Meclis'teki makamında, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile görüştü.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden görüntüler
Haber: ANKARA, ()
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