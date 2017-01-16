DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu, Ali Gürhan Fişek'in cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden fotoğraflar
Haber: ANKARA, ()
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Görüntü Dökümü: ----------------------------- -Cenaze töreninden fotoğraflar Haber: ANKARA,...
16 Ocak 2017 Pazartesi 14:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Ali Gürhan Fişek'in Ankara'daki Maltepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze töreninden fotoğraflar
Haber: ANKARA, ()
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