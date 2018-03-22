DHA ANKARA- Kılıçdaroğlu, AB'ye üye ülkelerin Büyükelçileriyle bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Büyükelçileriyle bir araya geldi.
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-Görüşmeden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Büyükelçileriyle bir araya geldi. Görüntü dökümü -Görüşmeden genel ve detaylar ANKARA ()
22 Mart 2018 Perşembe 12:44
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Büyükelçileriyle bir araya geldi.
Görüntü dökümü
-Görüşmeden genel ve detaylar
ANKARA ()
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