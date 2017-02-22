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DHA ANKARA- Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

Ankara'da Vatandaşları telefonla arayarak, kendilerini polis-savcı olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşları dolandıran 2 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı....

DHA ANKARA- Kendilerini polis-savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 2 kişi yakalandı

Ankara'da Vatandaşları telefonla arayarak, kendilerini polis-savcı olarak tanıtan ve bu yolla vatandaşları dolandıran 2 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerden biri, saat 15.00 sularında, Mamak Caddesi'nde 2 kişinin ellerinde telefonla konuştuklarını gördü Şahıslardan birinin dolandırıcılık olayı şüphelisi eşkaline benzemesi üzerine, şahısların yanına doğru gidildiği sırada şahıslar Emniyet görevlilerini fark edip kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan M.Ç. ve Ö.A. isimli şahıslar, gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürüldü. Yapılan araştırmalardan sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teşhis işlemlerinde M.Ç. ve F.A. adlı vatandaşlar kendilerinden para ve ziynet eşyası alan kişinin ;'Suça Sürüklenen Çocuk' Ö.A. olduğunu teşhis etti. Diğer vatandaşlar Ü.Ç., İ.K., S.A., M.A., Ş.Ş., N.D.T., İ.Ş. ve B.K. kendilerinden para ve ziynet eşyaları alan kişinin de M.Ç. olduğunu teşhis etti.

M.Ç.'nin, Ü.Ç.'den ziynet eşyaları ile birlikte 32 bin TL, İ.Ş.'den 285 bin TL ve M.A.'dan ise ziynet eşyaları birlikte 25 bin TL aldığı kamera görüntülerinden tespit edildi. Ö.A. ve M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber: ANKARA ()

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