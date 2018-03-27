DHA ANKARA- Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani Beştepe'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti. Görüntü dökümü -Kabulden genel ve detaylar ANKARA ()
27 Mart 2018 Salı 17:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.
Görüntü dökümü
-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA ()
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