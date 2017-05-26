DHA ANKARA - Karamollaoğlu: Anadolu'ya yatırım yapmazsanız iç göç önlenemez

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Anadolu'nun şu anda en büyük problemlerinden birisi iç göçtür. Son 2 yılda, maalesef 2 milyon insan Doğu Anadolu'dan batıya göç etmiş. Eğer siz Anadolu'ya yatırım yapmazsanız, bu insanlara bulundukları yerde iş ve istihdam sağlayacak imkanlar kurmazsanız bu göç önlenemez" dedi.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Anadolu'nun en büyük problemlerinden birinin iç göç olduğunu belirtti. Anadolu'ya yatırım yapılmadığı takdirde göçün önlenemeyeceğini savunan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun şu anda en büyük problemlerinden birisi iç göçtür. Şunu çok iyi bilin ki; Anadolu'ya yatırım yapmadan iç göçü önleyemezsiniz. Son 2 yılda, maalesef 2 milyon insan Doğu Anadolu'dan batıya göç etmiş. Fakat enteresan olan başka bir husus ise Doğu Anadolu'da yaşayan insanlarımızın yüzde 75'i halen daha batıya göç etme eğiliminde. Yani her 4 kişiden 3'ü bulduğu ilk fırsatta batıya göç etmeyi düşünüyor. Göç etme isteğinin sebeplerinin ilk sırasında ise işsizlik ve geçim zorluğu var. Yani bu insanlar doğdukları yerde karınlarını doyuramıyorlar. Göçün en temel sebebi bu. Eğer siz Anadolu'ya yatırım yapmazsanız, bu insanlara bulundukları yerde iş ve istihdam sağlayacak imkanlar kurmazsanız bu göç önlenemez"

Haber: ANKARA, ()