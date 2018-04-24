DHA ANKARA- Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.



24 Haziran'dan gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR'ı ziyaret eden SP lideri Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu. İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Karamollaoğlu'nu İY Partililer alkışlarla karşıladı. İki liderin basına kapalı görüşmesi sürüyor. Görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Akşener'in ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

Görüntü dökümü

-Ziyaretten genel ve detaylar

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()-