DHA ANKARA - Karamollaoğlu: Afrin harekâtını siyasi malzemeye dönüştürmek ülkeye zarar verir

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Afrin harekâtı ile ilgili olarak, "Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi havaya girdi memleket. Yani başlangıçta da söylemiştik; zaruri bir müdahale yapılırken bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı sendikanın genel merkezinde ziyaret etti. Karamollaoğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Karamollaoğlu, açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'deki terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili de konuştu. Türkiye'nin sınırlarını korumak için adımlar attığını belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi: "Ama biraz da şaşkına döndük. Sanki davul zurnayla bu işi yapıyormuş gibi havaya girdi memleket. Yani başlangıçta da söylemiştik; zaruri bir müdahale yapılırken bunu siyasi bir malzeme haline dönüştürmek ülkeye fayda değil, zarar verir. Ama hızla bu istikamete doğru itiliyor. Baştan belli söyledik, yeni değil bu iş. Suriye yeni başlamadı."

Suriye sorunu ilk çıktığı dönemde yaptığı uyarıların Ak Parti hükümeti tarafından dikkate alınmadığını belirten Karamollaoğlu, şöyle dedi: "İlk başta yaptığım ikazlara bugünkü hükümet kulak kabartsa bizi şuculukla-buculukla itham edeceğine bugün gelinen noktayı o günden görebilseydi bu belalar, sıkıntılar başımıza gelmezdi. Ama zeytinyağı gibi üste çıkıyorlar. Bunu hakikaten, ülkede birlik ve beraberliğin sağlanmasında ciddi bir endişe vesilesi görüyoruz. Yazıktır, bu memleket hepimizin. Dışarıda bir tehlike ile karşı karşıya geldiğimiz zaman hükümet içeride birlik ve beraberliği sağlayabilmek için elinden ne geliyorsa yapması icap eder. Elbette muhalefetin de üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. Ama bu, her gün yapılan ithamlarla sağlanamaz. Herkesin bir sorumluluğu var. Hükümetin de bir sorumluluğu var. En büyük sorumluluk hükümetin üzerindedir. Ülkemiz bir tehdit altında olduğu zaman atılan adımların elbette arkasında oluruz. Ama bunu başka bir mecraya çekmek siyasi ahlaka uygun değildir. Allah yâr ve yardımcımız olsun. Bu badirelerden kısa bir zaman da kurtulmayı nasip etsin."

'BÖLGE HALKI HAREKÂTI DESTEKLİYOR'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise geçen cumartesi günü kendilerinin de aralarında bulunduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi üyeleriyle birlikte sınır bölgesi olan Gaziantep, Kilis, Hatay'ı ziyaret ettiklerini söyledi. Arslan, "Bölgedeki kamu görevlileriyle görüştük, askeri birlikleri ziyaret ettik, belediye başkanlarıyla görüştük, bölge esnafını ziyaret ettik. Bölgede çok ciddi bir moral yüksekliği var. Bölge halkı inanılmaz derecede harekâtı destekliyor. Bu harekâtın kısa süre içerisinde başarılı bir şekilde sona ermesi için dua ediyorlar. Roketlerin atılmış olması bile bölge halkında moral bozukluğu sağlamamıştır" diye konuştu.

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-Karamollaoğlu'nun açıklaması

-Arslan'ın açıklaması

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Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()-



