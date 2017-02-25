DHA ANKARA- 'Karakulak' GPS'li tasma ile izlenmeye başlandı

Türkiye'de sınırlı bir yayılış alanına sahip olan ve nesli tehlike altında bulunan yabani bir kedi türü olan karakulak geçtiğimiz Ocak ayında Antalya’da tespit edilerek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Ayrıca Türkiye'de ilk kez GPS’li tasma ile izlenmeye başlanan karakulaktan elde edilen örnekler DNA ve Hücre Bankasına alındı.

KARAKULAĞIN 1 YIL SÜRE İLE İZLENMESİ PLANLANIYOR

Geçtiğimiz Ocak ayında Antalya’nın Korkuteli İlçesi’nde bir kümese girerek sıkışan karakulak DKMP ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından kurtarılarak koruma altına alındı. Daha sonra alana giren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca karakulağa GPS’li tasma takıldı. Geçtiğimiz günlerde ilk verilerin gelmeye başladığı karakulağın bir yıl süre ile izlenmesi planlanıyor. Bu izleme ile nadir görülen bu hayvanın günlük ve mevsimsel hareketleri ile habitat tercihleri hakkında önemli verilere ulaşılarak, türün korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

KARAKULAKTAN DOKU VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI

Antalya’da kurtarılan karakulağın doku ve kan örnekleri, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’ndeki DNA ve Hücre Bankasında muhafaza altına alındı. Özel koşullarda muhafaza edilecek bu örnekler sayesinde bilim adamları uzun yıllar sonra bile bu türlerle alakalı çalışma imkanı bulabilecek. Tabiattaki hayvanların, özellikle de nesli tehlike altında olan türlerin korunması hususunda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Hayvan haklarının korunması, hayvanlara iyi muamele edilmesinin temin edilmesi ve hayvanların her türlü mağduriyetinin önlenmesini sağlamak maksadıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarda teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek uyguluyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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-GPS'li tasma ile izlenen Karakulak'ın görüntüleri

Haber: ANKARA ()

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