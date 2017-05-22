DHA ANKARA - Kandil'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyi Kandil'de icra edilen hava harekatı sonucu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaranın ateş altına alındığı, mağara ve yanında bulunan iki silah mevziinin imha edildiği açıklandı. TSK hava harekatı sonucu 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiğini belirtti. Harekat sonrası savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.



Haber: ANKARA,()



