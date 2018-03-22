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DHA ANKARA- JÖH ve PÖH'ler, Afrin'de sivillerin sorunlarını dinledi

  'ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör unsurlarından temizlenen Afrin bölgesinde meskun mahal operasyonlarını yürüten Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, ziyaret ettiği sivillerin sorunlarını dinleyip, çocuklarI...

DHA ANKARA- JÖH ve PÖH'ler, Afrin'de sivillerin sorunlarını dinledi

 
'ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör unsurlarından temizlenen Afrin bölgesinde meskun mahal operasyonlarını yürüten Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, ziyaret ettiği sivillerin sorunlarını dinleyip, çocuklarI sevdi.
Terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar, bulunarak kontrollü şekilde imha ediliyor. Harekat kapsamında meskun mahal operasyonlarını yöneten jandarma ve polis özel harekat timlerinden sorumlu Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, güvenli hale getirilmesi planlanan bölgedeki sivilleri ziyaret etti. Teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılan sivillerle görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Tuğgeneral Aras, onlara giyecek, çocuklara da oyuncak, gofret, bisküvi ve çikolata dağıttı. Tuğgeneral Aras, sevdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber:AFRİN (Suriye), () - 
 

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