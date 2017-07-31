DHA ANKARA- Jandarma Genel Komutanlığı'nda rütbe terfi töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in katılımıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda rütbe terfi töreni düzenlendi.
ANKARA ()
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in katılımıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda rütbe terfi töreni düzenlendi. ANKARA ()
31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in katılımıyla Jandarma Genel Komutanlığı'nda rütbe terfi töreni düzenlendi.
ANKARA ()
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