DHA ANKARA-  İzmi'de 84 kaçak yakalandı 

Göçmenlerin yakalanma görüntüleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından İzmir Dikili Madra Çayı önlerinde 39 ve Foça Aslan Burnu bölgesinde ise 45 göçmen yakalandı.

İzmir Dikili Madra Çayı önlerinde gerçekleşen 1 olayda 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Foça ilçesi Aslan Burnu bölgesinde gerçekleşen 1 olayda ise 6 Irak ve 39 Suriye olmak üzere toplam 45 göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 Türk Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından karada yakalanması sağlandı.

Görüntü DÖkümü

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-Her iki olayın görüntüleri

Haber: ANKARA ()

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