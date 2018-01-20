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DHA ANKARA - İYİ Partili Çıray'dan liste tepkisi

İyi Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, YSK'nın açıkladığı seçimlere katılabilecek partiler listesinde İyi Parti'nin olmamasına açıklık getirdi. Çıray, partisinin seçimlere 10 Aralık 2017'den...

DHA ANKARA - İYİ Partili Çıray'dan liste tepkisi

İyi Parti Genel Sekreteri, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, YSK'nın açıkladığı seçimlere katılabilecek partiler listesinde İyi Parti'nin olmamasına açıklık getirdi. Çıray, partisinin seçimlere 10 Aralık 2017'den 6 ay sonra katılabileceğini belirtti.
Çıray, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"YSK, bugün yaptığı toplantının ardından an itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamıştır. Açıklanan listede İyi Parti'nin yer almaması yasa gereğidir. Çünkü İyi Parti söz konusu listeye 1.Kongresi'ni yaptığı 10 Aralık 2017 tarihinden 6 ay sonra girecektir.
Bu 'Yasal' gerçeği bildiği halde bazı siyasetçilerin sosyal medyadan, "Yaşasın İyi Parti listede yok" nidasıyla kafa karıştırmaya çalışmalarının nedeni İyi Parti'den haklı(!) korkularının sonucudur. Türkiye içini ferah tutsun, ilk seçimde sandıktan İYİ'lerin zaferi çıkacaktır."

Haber: ANKARA,()

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