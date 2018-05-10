DHA ANKARA - İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü.
Görüntü Dökümü
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Yapılan açıklamalar
Haber - Kamera: Nursima Keskin / ANKARA ()
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü. Görüntü Dökümü --------- Yapılan açıklamalar Haber - Kamera: Nursima Keskin / ANKARA ()
10 Mayıs 2018 Perşembe 12:27
İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü.
Görüntü Dökümü
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Yapılan açıklamalar
Haber - Kamera: Nursima Keskin / ANKARA ()
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