DHA ANKARA - İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili CHP'ye geri döndü (2)

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP'ye geçmesine ilişkin, “Onbeşliler artık yuvada. Görevleri tamam. ‘Söz konusu adalet, demokrasi, güçlü bir Türkiye, vatan ise gerisi teferruattır’ diyen 15 arkadaşımız görevlerini irin yaparak gönül huzuruyla bugün partimize dönüyorlar" dedi.



CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel, CHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin tekrar CHP’ye geçmesini duyurmak için TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti sözcüsü Aytun Çıray’ın da katıldığı basın toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 milletvekilinin ismini okuyarak “Onbeşliler artık yuvada. Görevleri tamam. ‘Söz konusu adalet, demokrasi, güçlü bir Türkiye, vatan ise gerisi teferruattır’ diyen 15 arkadaşımız görevlerini irin yaparak gönül huzuruyla bugün partimize dönüyorlar. 22 Nisan 2018'de İYİ Partiye geçen arkadaşlarımız bugün istifalarını hem İYİ Parti hem Meclis başkanlığına vereceklerdir. Aynı zamanda bugün partimize üyelik ve vekillik başvurularını yapacaklardır" dedi.



ÖZGÜR ÖZEL TEBRİK EDİP ALINLARINDAN ÖPTÜ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 15 milletvekilini tebrik ederek şunları söyledi:

"22 Nisan Pazar günü karşınızdaydık. Arkadaşlarımız Türkiye siyaset tarihine geçecek kararı uygulamak üzere adım attılar. Giderlerken dönüşleri konuşuldu. 15 arkadaşımızın yaptığı bu büyük fedakârlık kamuoyunda büyük fedakarlık ve taktirle karşılandı. İYİ Partinin çeşitli oyunlarla seçim dışında bırakılmasına tepki gösteren adalet duygusuna sahip olan 80 milyon tarafından taktirle karşılandı. Artık kamuoyunun gönlünden geçen tüm partilerin seçime girebildiği ve artık sarayın planlarının alt üst olduğu bir sürecin önemli bir kilometre taşını buraya kokuyoruz. Gittikleri gibi dönmüyorlar. Görev tamam. Arkadaşlarımız yuvaya dönüyorlar. Bütün Türkiye görev tamam onbeşliler yuvada diyebilecek. Kendilerini ayrı ayrı alınlarından öpüyoruz. Tarih onları bu kutlu görevle anacak."

AYTUN ÇIRAY: SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALMAYACAK, SAYIN ERDOĞAN KAYBEDECEK

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray da 15 milletvekiline teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Bugün burada yaşadığımız bu gurur verici tablo Türk siyaseti ve demokrasiyi yöneteler adına bir utanç tablosudur. Keşke OHAL içinde seçime gitmesiydik de Türk demokrasisi ve seçim süreci bu tür ihtiyaçları ortaya çıkarmasaydı. Samimiyetle bu süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 15 milletvekiline sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu seçimler ikinci tura kalmayacak ve sayın Erdoğan binici turda başkanlık seçimini kaybedecek."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Engin Özkoç'un konuşması

_Özgür Özel'in konuşması

_Aytun Çıray'ın konuşması

_Detaylar

Haber - Kamera: Nursima KESKİN/ ANKARA, ()



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