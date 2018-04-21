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DHA ANKARA - İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması

İYİ Parti'den, erken seçim ile ilgili açıklama yapıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray imzalı yapılan açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma...

DHA ANKARA - İYİ Parti'den 'erken seçim' açıklaması
İYİ Parti'den, erken seçim ile ilgili açıklama yapıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray imzalı yapılan açıklamada, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven’in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20.04.2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kuruluna 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir. Bu durumda İYİ Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkı tescil etmiştir."

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