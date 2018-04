DHA ANKARA - İYİ Parti'de kurultay coşkusu/EK

'BU SESSİZLİK HUZURUN DEĞİL, KORKUNUN SESSİZLİĞİDİR'

İYİ Parti 1'inci Olağan Kurultayı'nda kurultay divan başkanı ve başkanlık divan seçimi yapıldıktan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından partisinin kurucularını, il ve ilçe başkanlarını, partililerini alkışlayarak konuşmasına başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu ülkenin gidişatına 'dur' demek zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi:"Artık, çözümsüzlük ve umutsuzluk batağına saplanmak yok. Artık güç simsarlarından korkmak yok. Artık, bu ülkede iyileri ve iyilikleri konuşmamızın zamanı geldi. Herkes biliyor, hepimiz biliyoruz ülkemizdeki bu sessizlik, huzurun sessizliği değil, korkunun sessizliğidir. Ekonomi tepetaklak olmuş yokuş aşağı inerken, korkunun suskunluğunu, huzurun sessizliği gibi yutturuyorlar. Bizler, biz iyiler, o korku duvarlarını yıkacağız. Bizler korkudan susanlardan değiliz, bizler, bağıranlara boyun eğenlerden hiç değiliz. Artık, anlaşıldı ki ülkemizi iyi günlere İYİ Parti taşıyacak. İşte bu yüzden burası, düğün evidir, bayram yeridir."

'KENDİ DÜZENLERİ İÇİN ÜLKENİN DÜZENİNİ BOZDULAR'

Ardından ülkeyi yönetenlere seslenen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sizlere söylüyorum; artık bu aziz millete kör, sağır, dilsiz muamelesi yapamayacaksınız. Gerçeklerin üstünü, korku gücüyle, tehditle, medyaya abanarak örtemezsiniz. Bizler buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Bugün ülkemizi yönetenler, kendi düzenlerini kurmak için ülkemizin düzenini bozdular. İşsiz ve çaresiz gençlerimizi, plansız programsız açtıkları üniversitelerle oyalayacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. Sizler ve bizler, hepimiz; güzelim Türkiye Cumhuriyeti, yalanlar cumhuriyeti olmaktan kurtulsun diye, yorgun, yoksul, korkan, itelenmiş, işsiz ve yalnız kalmış, bıkmış, bunalmış herkesin içi ferahlasın diye siyaset yapıyoruz. Bu aziz millet 'Artık yeter' dediğinde biter en güçlü saltanat. Bu aziz millet 'bitti' dediğinde biter her şey. Çünkü ülkemizin, hepimizin, çoluğumuzun çocuğumuzun, bir tek ama bir tek kişi ayırmaksızın hepimizin rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Çünkü, anamız babamız, çocuğumuz, gencimiz, yaşlımız, işçimiz, çiftçimiz, memurumuz, esnafımız, emeklimiz, hepimiz, krizden krize koşmaktan, gerim gerim gerilmekten bıktık usandık. Millet oradan oraya savrulmaktan bıktı usandı. Millet sizin sürekli aldatılmanızdan bıktı, usandı. Her aldanışınızdan sonra ağlamanızdan bıktı, usandı. Her aldanışınızın faturasını ödemekten bıktı, usandı. Durmadan ama durmadan yalan söylemenizden bıktı, usandı."

'ALLAH'TAN BAŞKA GÜÇ TANIMIYORUM'

İYİ Parti'nin tüm kadrolarıyla ve teşkilatıyla an itibariyle ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu ifade eden Akşener, şunları söyledi:"Her siyasi partiye nasip olmayacak genişlikte ve nitelikte, bir çalışma kadrosuna sahibiz. Daha yola ilk çıktığımızda gördük ki, 'siyaset simsarları' için korku dağları sarmış, masa altı ittifaklar çoktan kurulmuş bile. Saray odalarında pazarlıklara oturulmuş, Yargıtaylar tutulmuş, yollar kesilmişti. Özel hayatlarımıza hayasızca dil uzattılar, 'Allah var' dedik. Engelleri aşa aşa geldik. ‘Parti kuramaz’ dediler, kurduk. ‘Kurultay yapamaz’ dediler. İşte, hem de on binlerle kurultay yaptık. Bizler engelleri aşa aşa geldik. Önümüze ne kadar engel koyarlarsa koysunlar, onları da aşa aşa geliyoruz. Milletimizin tepesinden sopanızı çekin, milletin omuzunda ele ihtiyacı var, o el olmak için geliyoruz. Ülkemizin unutulmuş değerlerini hatırlatmak, kaybolmuş iyiliklerini bulmak, kapılarımıza kilit üstüne kilit vurmadan yaşamak için geliyoruz. Ta ki, bu aziz milletin her bir ferdi rahat nefes alana kadar, bizi yolumuzdan döndürebilecek Allah'tan başka bir güç tanımıyorum. Ancak unutmayın ki kalabalıklarımızın gösterdiği gücü, umudu ve kararlılığı gören güç haydutları üzerimize daha çok gelecekler. Biz buna da hazırız.”

'BİZ MİLLETİMİZLE İTTİFAK YAPIYORUZ'

İYİ Parti'nin başka partilerle ittifak kurduğuna dair söylentiler çıktığını belirten Akşener, daha sonra şunları söyledi:"Bize her gün bir partiyle ittifak kurduruyorlar. Yapmadığımızı yaptı, söylemediğimizi söyledi olarak yayıyorlar. Dürüst olun ey zalimler. Ahlaklı olun. Edepli olun. 'Fitne ve zulüm ölümden beterdir' diyor Cenab-ı Hak. Eğer böyle devam ederseniz, bilin ki; 'Adınız Haccac gibi zalim yazılır tarihe' Kim kiminle ittifak yaparsa yapsın, biz milletimizle ittifak yapıyoruz."

'TÜM ÇOCUKLAR ÖNCE MUTLU OLMALIDIR'

Türkiye'nin tam bir yalanlar cumhuriyetine dönüştüğünü öne süren Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:"İYİ Parti, bu yalanlar cumhuriyetini dürüstlük cumhuriyetine çevirmek zorundadır. Velilerimiz daha fazla para harcıyor, çocuklarımız okullarında ortalama bir Avrupa ülkesinden daha fazla zaman geçiriyor. Sonuç? PİSA sonuçlarına göre 52'nci sıradayız, 1800 saat yabancı dil dersimiz var ama konuşabilenimiz yok. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle yap boz oyunları oynanmasına izin vermez. Biz, parası olan ailenin çocuğuyla, parası olmayan ailenin çocuğu farklı eğitimler almasın diye geliyoruz. Çocuklarımız sınavdan sınava koşturan yarış atı muamelesi görmemelidir. Başarılı ya da başarısız, engelli ya da engelsiz, tüm çocuklar önce mutlu olmalıdır. 21'inci yüzyılı doğru anlayabilmek gerekiyor. Ülkemiz 21'inci yüzyılı doğru analiz edebilen insanlarla yönetilmelidir. Yeni yüzyıl, yeni bir insan talep ediyor. Bu talebe ancak farklı düşünebilen, farklı görebilen öğrenci odaklı bir eğitim sistemiyle ulaşılabilir. Doğayı ve çevreyi koruyan tüm projeler betonlaştırma projelerinden çok daha öne geçmelidir. Tüm doğa ve çevreyi konu alan sivil toplum kuruluşları yönetim ortağımız olacaklar. Doğrusu budur. Ağaçlar kendilerini koruyamaz, dereler kendilerini koruyamaz, onları sadece ve sadece iyi insanlar korur. Biz koruruz."

